Москвичей предупредили о снегопаде и плохой видимости

В воскресенье, 9 января, в Москве ожидаются снегопад и плохая видимость. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда постепенно потянутся поля снеговых туч при температурном фоне на два градуса выше положенной климатической нормы», — пояснил синоптик. По его словам, столицу ждет облачная погода, временами снег и сильный снегопад в вечернее время.

Эксперт предупредил, что после 19 часов видимость в городе ухудшится. Ожидается влажный юго-восточный ветер, от четырех до девяти метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит от трех до пяти градусов мороза, в Подмосковье — от пяти до семи. Атмосферное давление будет падать, прогнозируется 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал теплую погоду в Москве на новогодние праздники.