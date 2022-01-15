МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

МЧС экстренно предупредило москвичей о метели и усилении ветра. Сообщение о непогоде выпустили на официальном сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10 утра до конца суток 15 января местами в городе Москве ожидается метель, усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду», — говорится в обращении.

Из-за погодных условий Главное управление МЧС России по Москве порекомендовало автомобилистам снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее МЧС опубликовало аналогичное предупреждение в связи со снегопадом, гололедицей и усилением ветра в столице.