Меломан рассказал о популярной музыке в России в 70-х

Собеседник издания рассказал, что в 60-80-е годы зарубежные музыканты были «властителями дум» у продвинутой советской молодежи. Несмотря на то, что виниловые пластинки нельзя было купить, они достаточно легко попадали в страну — их привозили из-за рубежа спортсмены, артисты и иностранные студенты. Каменченко отметил, что в Москве 70-х годов не было информационного вакуума. Выпущенный на Западе альбом в СССР можно было послушать уже через неделю.

Абсолютными хитами среди меломанов были группы Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth и Led Zeppelin. Молодежь активно слушала первую волну глэм-рока: Slade, Sweet, Suzi Quatro. При этом некоторые музыканты, считавшиеся культовыми за рубежом, не были популярны у советских людей. Каменченко вспомнил, что в то время его и единомышленников не впечатляли песни Боба Дилана — тот казался им «скучным». Группу Doors, по его словам, тоже «никто особенно не ценил», и понимание их музыки пришло к меломану гораздо позже.

Ранее старое фото развалов на Кузнецком мосту заставило москвичей вспомнить об охоте за редкими пластинками. Пользователи сети вспомнили, как покупали записи звезд рок-н-ролла.

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