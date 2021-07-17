Меню 1974 года заставило москвичей вспомнить детство

В этом кафе можно было не только поесть фирменных сладостей, но и встретить известных людей того времени. «Частенько встречала там актера Ростислава Плятта, жил где-то по соседству, старенький уже был, любимое блюдо блинчики "Шоколадница", но он всегда просил принести их со стаканчиком взбитых сливок и макал в них, кто его знал уже, выполняли просьбу без вопросов, иногда новые официантки что-то там пытались говорить, но потом приносили и они, умел уговаривать», — поделилась воспоминанием одна из участниц сообщества.

Ранее фото 1990-х годов натолкнуло москвичей на интимные воспоминания. На снимке активисты разбрасывают презервативы около гостиницы «Интурист». Акция была организована в защиту столичных «интердевочек».

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!