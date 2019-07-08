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Места обитания столичных соловьев показали на карте

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Фото: Владимир Минкевич/ РИА Новости

Специалисты «Мосприроды» обнаружили в Москве почти 400 мест обитания поющих соловьев. Места показали на интерактивной карте. На ней указано более 200 адресов.

Чаще всего птицы селятся возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы. Наблюдать за соловьями лучше вечернее время, когда стихает шум города, указывает РИАМО.

Карту обитания певчих птиц представили в 2018 году. Ее будут регулярно обновлять, отмечая на ней новые места, где были замечены соловьи.

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