Арендодателей призвали оставить уборку квартир на совесть квартиросъемщиков

Руководитель юридической службы одного из крупнейших в Москве агентств недвижимости Светлана Краснова в беседе с РИА Новости заявила о том, что пристальное слежение и проверка арендодателями качества уборки в сдаваемых ими квартирах недопустимы. Она призвала оставить уборку помещений на совесть квартиросъемщиков.

По мнению риелторов, причиной отказа от проверок качества уборки является субъективный характер понятия «порядок», так как для одного человека состояние квартиры может быть нормальным, а другому будет казаться, что в помещении бардак. Существует правило, что арендатор должен следить за текущим состоянием квартиры, а владелец жилья отвечает за капитальный ремонт. В то же время хозяин жилища не должен контролировать качество уборки помещения, однако жильцы квартиры обязаны соблюдать общие нормы проживания в домах, включая санитарные и противопожарные правила.

В случае выявленных нарушений собственник может досрочно расторгнуть с арендаторами договор. При обнаружении повреждений в момент выезда квартирантов последние должны будут устранить их или выплатить владельцу компенсацию.

Ранее выяснилось, что самые толерантные арендодатели проживают в Центральном, Юго-Западном, Западном административных округах, а также в Новой Москве. Они устанавливают меньше всего ограничений для квартиросъемщиков.