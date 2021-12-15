Названы наиболее нетолерантные районы Москвы по сдаче квартир в аренду

В 61 проценте объявлений об аренде жилья в столице содержатся ограничения для квартиросъемщиков. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании КБ «Стрелка», пишет РБК.

По данным источника, чаще всего ограничения касаются наличия детей и животных у потенциального арендатора, а также его семейного положения, пола, возраста и этнической принадлежности. Самое распространенное ограничение связано с национальностью квартиросъемщиков — подобные требования есть в 38 процентах объявлений об аренде. Таким образом, были названы наиболее нетолерантные районы. В список вошли Коптево, Новокосино, Теплый Стан, Братеево и Бирюлево, поселения Московский, Мосрентген, Сосенское, Рязановское, Десеновское, Кокошкино, Внуковское, Выхино-Жулебино, Текстильщики, Троицк и другие. Наиболее толерантными локациями оказались все районы ЦАО, а также Марьина Роща, Раменки, Хорошево-Мневники, Дорогомилово, Ростокино и Проспект Вернадского.

Исследование показало, что меньше всего ограничений для квартиросъемщиков содержится в объявлениях об аренде жилья в Центральном, Юго-Западном, Западном административных округах, а также в Новой Москве. В то же время больше всего ограничений наблюдается в районах на окраинах.

Ранее стало известно, что средняя стоимость аренды квартиры в столице осенью 2021 года составила 93 тысячи рублей. К росту цен, по словам экспертов, привело увеличение спроса.