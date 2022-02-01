Москвичей возмутила информация о готовности городских бомбоубежищ

Стало известно о готовности бомбоубежищ в Москве разметить 100 процентов горожан в случае военных действий, пишет «Газета.ру».

По данным из открытых источников, на которые ссылается газета строительного комплекса столицы «Московская перспектива», в столице на сегодняшний день располагается около 250 специализированных убежищ. Наиболее известными из них можно назвать «Метро-2», «Раменки-43» и «Сталинский бункер» на Таганке, где проводят экскурсии. Также в столице возможно оперативно переоборудовать в надежные укрытия более 2 500 объектов: станций метро, паркингов, подземных торговых центров и подвалов.

Данная информация возмутила пользователей сети. Многие указали, что большинство подобных бомбоубежищ уже давно используют не по назначению: они переоборудованы в автосервисы и шиномонтажи. «Все-таки надеемся, что они не пригодятся, но спасибо», «В моем районе бомбоубежище переделали в автомойку», «А мигрантов тоже занесут или только по паспорту РФ?», «Очень плохая новость», — отметили юзеры.

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