Объявление о продаже косовороток в Москве возмутило россиян

Житель Москвы на своей странице в Facebook опубликовал объявление о продаже косовороток, рассказав подписчикам о возможности приобрести рубашки в одном из столичных магазинов. В комментариях под постом россияне оставили множество возмущенных откликов.

«Делаем русскую культуру актуальной», — подписал автор топика, упомянув среди партнеров производителей книжное издательство «Черная Сотня». По словам автора поста, сейчас в продажу поступили утепленные косоворотки из натуральной шерсти с кашемиром. Также к публикации мужчина прикрепил ряд промофотографий с моделями обеих полов. Многие пользователи сети отметили, что косоворотки являются крайне неудобной и нестильной одеждой.

«Вот эта кривая, дурно пошитая и неудобная пуговичная фигня вкупе с "Черной Сотней", безотносительно всего отпечатавшейся в массовом сознании насилием, антисемитизмом и дикостью — суть русской культуры? Жесть», «Зачем копировать и пропагандировать сельский стиль позапрошлого века? И почему надо искать стиль одежды в прошлом?», «Я в таком убожестве людей в ночной клуб не пускаю. Это не модно, а галимо», «А зачем на женщине мужская рубаха? В этом нет ничего от русской культуры. Сарафаны есть?» — прокомментировали юзеры. Некоторые из них также уделили особое внимание подбору моделей с татуировками, внешний вид которых, по их мнению, не сопоставим с представлением о русской культуре.

Ранее москвич в красной клетчатой рубахе с коротким рукавом на фото времен СССР восхитил пользователей сети.