Сегодня в 00:56
1 мин.

Объявление о продаже косовороток в Москве возмутило россиян

Местные /
Объявление о продаже косовороток в Москве возмутило россиян
Фото: страница Романа Юнемана в Facebook

Житель Москвы на своей странице в Facebook опубликовал объявление о продаже косовороток, рассказав подписчикам о возможности приобрести рубашки в одном из столичных магазинов. В комментариях под постом россияне оставили множество возмущенных откликов.

«Делаем русскую культуру актуальной», — подписал автор топика, упомянув среди партнеров производителей книжное издательство «Черная Сотня». По словам автора поста, сейчас в продажу поступили утепленные косоворотки из натуральной шерсти с кашемиром. Также к публикации мужчина прикрепил ряд промофотографий с моделями обеих полов. Многие пользователи сети отметили, что косоворотки являются крайне неудобной и нестильной одеждой.

«Вот эта кривая, дурно пошитая и неудобная пуговичная фигня вкупе с "Черной Сотней", безотносительно всего отпечатавшейся в массовом сознании насилием, антисемитизмом и дикостью — суть русской культуры? Жесть», «Зачем копировать и пропагандировать сельский стиль позапрошлого века? И почему надо искать стиль одежды в прошлом?», «Я в таком убожестве людей в ночной клуб не пускаю. Это не модно, а галимо», «А зачем на женщине мужская рубаха? В этом нет ничего от русской культуры. Сарафаны есть?» — прокомментировали юзеры. Некоторые из них также уделили особое внимание подбору моделей с татуировками, внешний вид которых, по их мнению, не сопоставим с представлением о русской культуре.

Ранее москвич в красной клетчатой рубахе с коротким рукавом на фото времен СССР восхитил пользователей сети.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.