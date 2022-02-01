Размер номера в московском отеле развеселил россиян

Размер спальной капсулы в отеле на Тверской развеселил россиян. Снимок необычного номера в гостинице выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

На фото 2013 года видно, что гостям отеля предлагается размещение в пронумерованной капсуле. Она представляет из себя запирающуюся кабину, напоминающую купе поезда. Внутри располагаются два спальных места — верхнее и нижнее.

Многие комментаторы узнали на снимке первый капсульный отель в пределах МКАД. Один из юзеров отметил, что до этого подобная гостиница работала только в Шереметьево. Россияне добавили, что не знают, пережил ли отель на Тверской пандемию и работает ли сейчас.

Многие при взгляде на снимок начали упражняться в юморе. Капсульный номер сравнили с камерой хранения, гробом и кошачьим домиком. «Скоро такие квартиры будут», — посмеялись в комментариях. Однако нашлась пользовательница, рассказавшая, что когда-то пребывание в этом отеле помогло ее психическому состоянию. «Во время нервного срыва поселилась там на сутки. Перезагрузка прошла моментально! Вообще супер, сама не ожидала: полная шумоизоляция и есть что-то в изоляции от суеты мегаполиса...» — поделилась женщина.

Ранее россиян возмутил размер 13-метровой квартиры-студии, сдаваемой в аренду в Москве. За жилплощадь со свежим ремонтом арендодатель попросил 48 тысяч рублей в месяц.