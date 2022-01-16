Размер квартиры-студии в Москве возмутил россиян

Объявление о сдаче 13-метровой квартиры-студии в Москве возмутило россиян. Его опубликовали в Facebook-группе «Flats for friends».

Автор топика рассказала, что сдает 13-метровую студию со свежим ремонтом в комплексе на юго-западе Москвы за 48 тысяч рублей в месяц. Девушка подчеркнула, что квартира находится в двух минутах ходьбы от станции метро и в пешей доступности от таких популярных вузов, как МГУ, МГИМО и РУДН. Кроме того, автор отметила, что жильцам дома скоро будут доступны сауна, хаммам, фитнес-клуб, прачечная и коворкинг.

Комментаторы отреагировали на предложение с негодованием. «Капец! Вот она, каршеринговая жизнь. Новая реальность. Не квартира это, а койко-место», «Мир сошел с ума», — написали пользователи. Кто-то пошутил, что жилплощадь такого размера можно снимать разве что для собаки.

Студия площадью 13 «квадратов» вызвала у юзеров сразу несколько ассоциаций. Квартиру сравнили с тюремной камерой в Норвегии, чуланом главного героя саги о Гарри Поттере, «гостиницей на час» и балконом. «За эту же цену в центре Парижа можно снять. Нафиг нам Москва тогда?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.

Ранее стало известно, в каких московских районах находятся ультрадорогие квартиры. В основном в рейтинг попала недвижимость в Центральном административном округе.