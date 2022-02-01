Россиян заинтересовало название станции на старой схеме московского метро

Схема столичного метро, датированная 1965 годом, привлекла внимание россиян. Дискуссия разгорелась под снимком в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Автор топика выложила в сообщество снимок карты метрополитена. Женщина рассказала, что наткнулась на нее во время разбора старых бумаг.

Комментаторов заинтересовало название станции «Выхино». Многие заявили, что это какая-то ошибка, ведь до 1989 года станция была «Ждановской» и в то время, когда создавалась схема из поста, ее еще не переименовали. Однако несостыковке нашли объяснение. «Это же проектные названия. Линия только строится», — пояснила одна из пользовательниц.

Кроме того, на карте обнаружили несуществующие на тот момент названия станций. «Живу на "Пролетарской" и помню, что в моем детстве "Крестьянской заставы" точно не было. Она появилась в 90-е», — отметили в комментариях. Женщине ответили, что это также связано с тем, что на схеме обозначались будущие станции, которые впоследствии могли переименовывать.

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