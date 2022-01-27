Россияне вспомнили легенды про панно на станции московского метро

Россияне вспомнили легенды про панно на станции «Новослободская» столичного метро. Их рассказали подписчики Facebook-группы «Москва Моя».

Автор топика напомнила, что 30 января 2022 года «Новослободской» исполнится 70 лет. В связи с этим россиянка перечислила несклько интересных фактов из истории станции. Курьезный случай, по ее словам, произошел с панно «Мир во всем мире» на торцевой стене вестибюля. «Женщина с ребенком на руках (говорят, что художник изобразил жену архитектора Алексея Душкина) в первоначальном варианте была босая. Но босой она была недолго, так как Хрущев возмутился: "Что у нас в стране, людям обуви не хватает?"», — рассказала пользовательница сети. После этого на ногах у женщины на изображении появились сандалии.

В комментариях вспомнили об еще одной версии создания панно. По словам одного из юзеров, изначально на настенном рисунке планировалось изобразить троих детей, но из-за сжатых сроков на панно появился только один ребенок. Композиция стала вызывать ассоциации с известным образом Девы Марии с младенцем, что было официально недопустимо в атеистическом государстве СССР.

Ранее россиян натолкнуло на воспоминания фото станции «Маяковская». Пользователи назвали ее самой красивой и сохранившей исторический облик.