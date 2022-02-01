В московском баре охранник напал на посетителя из-за банки огурцов

Друзья юноши попытались решить конфликт мирным путем и заплатили в кассу заведения 3900 рублей, а затем уехали вместе со своим товарищем из клуба до приезда полиции.

Пользователи в комментариях возмутились поведению сотрудника питейного заведения. «Если бы он его убил?» «Больной охранник, это же псих какой то, лечиться надо ему», — написали юзеры. А также добавили, что молодым людям следовало оставаться в баре до приезда полиции и писать заявление на агрессора.

Ранее рабочие из Северной Кореи, приехавшие на стройку корпуса жилого комплекса (ЖК) «Саларьево парк» в Новой Москве, подрались с охранниками.