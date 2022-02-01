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В московском баре охранник напал на посетителя из-за банки огурцов

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В московском баре охранник напал на посетителя из-за банки огурцов
Кадр: телеграм-канал «ЧП / Москва»

В московском баре на Новом Арбате охранник напал на посетителя из-за банки огурцов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва».

По данным источника, один из клиентов заведения нечаянно смахнул рукой стоявшую на барной стойке банку с консервированными огурцами на пол. За это охранник заведения повалил молодого человека на пол и удерживал его в таком положении несколько минут.

Друзья юноши попытались решить конфликт мирным путем и заплатили в кассу заведения 3900 рублей, а затем уехали вместе со своим товарищем из клуба до приезда полиции.

Пользователи в комментариях возмутились поведению сотрудника питейного заведения. «Если бы он его убил?» «Больной охранник, это же псих какой то, лечиться надо ему», — написали юзеры. А также добавили, что молодым людям следовало оставаться в баре до приезда полиции и писать заявление на агрессора.

Ранее рабочие из Северной Кореи, приехавшие на стройку корпуса жилого комплекса (ЖК) «Саларьево парк» в Новой Москве, подрались с охранниками.

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