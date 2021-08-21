Металлическая труба рухнула на коляску с младенцем в Москве

На юго-востоке Москвы строительные материалы рухнули на коляску, в которой лежал годовалый ребенок. Младенца доставили в больницу с телесными повреждениями. Об инциденте рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве и столичной прокуратуре.

Отмечается, что речь идет о части трубы металлического ограждения, которое использовалось при ремонте кафе на 1-ой улице Машиностроения в районе Печатники.

В настоящее время малышу оказывают медицинскую помощь.

СКР организовал проверку по факту случившегося, восстанавливается полная картина произошедшего. Прокуратура также проверяет безопасность условий труда в кафе.

Ранее жительница района Гольяново заметила одинокого кричащего младенца в коляске в одном из дворов. Очевидица возмутилась ситуацией и сняла ее на видео.

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