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Москвичка возмутилась действиями прохожей с младенцем и сняла ситуацию на видео
Кадр: телеграм-канал «ВАО LIFE»
Жительница района Гольяново заметила кричащего младенца в брошенной на улице коляске. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «ВАО Life».
В ролике видно, как ребенок громко плачет, лежа в коляске во дворе Амурской улицы. Сначала к нему никто не подходит, и только спустя время на крики обращает внимание женщина — вероятно, няня или родственница младенца.
«Бросила ребенка, ****», — возмутилась ситуацией очевидица.
Ранее в Москве мать бросила годовалую дочку в хостеле, сказав об этом мужу по СМС. Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее нет денег и постоянного места жительства.
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