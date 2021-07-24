Москвичка возмутилась действиями прохожей с младенцем и сняла ситуацию на видео

Ранее в Москве мать бросила годовалую дочку в хостеле, сказав об этом мужу по СМС. Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее нет денег и постоянного места жительства.

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