Метеоролог допустил возможность выпадения снега в Москве летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допустил возможность выпадения снега в Москве в начале лета. Об этом он рассказал в интервью новостному порталу NEWS.ru.

По мнению метеоролога, в столице часто появляются заморозки в июне. Самые последние заморозки, согласно его данным, бывают даже во второй декаде июня.

«Такие вопросы всегда можно связать с тем, что было раньше. Бывало, выпадал снег, появлялся в воздухе, но снежный покров не образовывался», — сказал Вильфанд.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о заморозках, которые ожидаются в столице в конце мая и начале июня. По ее словам, в конце мая погода будет холодной. Температура установится на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

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