Москвичей предупредили о заморозках в конце мая

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о заморозках, которые ожидаются в столице в конце мая и начале июня. Об этом сообщает телеканал «Москва24».

По словам метеоролога, в конце мая погода будет холодной. Температура установится на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

«Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может опускаться до слабо отрицательных значений», — добавила Позднякова.

Отмечается, что температура может понизиться до нулевого значения в самых холодных местах Подмосковья — Истре и Черустях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обрадовал москвичей прогнозом погоды на последнюю неделю мая. По его словам, с 24-го по 30 мая в Москве ожидается теплая солнечная погода без ливней. При этом температура воздуха в столице незначительно понизится.

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