Метеоролог рассказал о потеплевшей московской зиме

Среднегодовая температура в Москве за последние 200 с лишним лет выросла на 2,4 градуса. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Ученый отметил, что зимы и весны стали теплее. При этом средняя осенняя и летняя температуры практически не изменились. Локощенко добавил, что первые измерения температуры в Москве провели в 1780 году. До этого в столице не умели пользоваться барометрами и градусниками.

«Потепление в конце 18 века сменилось слабым похолоданием в середине 19 века. Начиная с конца 19 века наметилось новое потепление, которое и продолжается, и это потепление в последние несколько десятилетий немного замедляется», — добавил эксперт.

Ранее москвичей предупредили об аномальной зимней погоде. Руководитель направления «Климат и энергетика» Greenpeace подчеркнул, что нестандартные погодные условия могут быть связаны с глобальным потеплением.