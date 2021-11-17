Метеоролог рассказал о влиянии Москвы на собственный климат

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Мосленте» о том, как сама Москва влияет на климат внутри города.

«В Москве мы наблюдаем около шести миллионов машин, промышленные предприятия — это сумасшедшая теплоотдача. И понятно, что канализационные и инженерные сооружения отдают огромное количество тепла. Температура где-то на Балчуге может на 10 градусов превышать температуру на выезде за МКАД», — объяснил Тишковец, добавив, что собственный климат мегаполиса всегда оказывает значимое влияние на разницу температур и на метеоустои.

Метеоролог отметил, что иногда проходящий атмосферный фронт, встречаясь с островом тепла в городе, начинает размываться. Тогда создается ситуация, когда в населенных пунктах вокруг города гремит гром и наблюдаются сильные дожди, а над столицей — солнце. «Либо наоборот, это может спровоцировать обострение фронта в зависимости от того, в какое время суток он подойдет. Из-за канцерогенов и промышленных выбросов облака начинают кучковаться в более интенсивном порядке, что оборачивается для горожан сильными дождями или снегопадами. Мегаполис сильно влияет на это», — резюмировал он.

Ранее научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко сообщил, что среднегодовая температура в Москве за последние 200 с лишним лет выросла на 2,4 градуса. Ученый отметил, что зимы и весны стали теплее. При этом средняя осенняя и летняя температуры практически не изменились.