Метро Москвы изменит режим работы из-за репетиции парада Победы

Несколько станций метрополитена в центре Москвы изменят режим работы в четверг, 29 апреля, с 19:00 из-за репетиции парада Победы на Красной площади. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку. К обычному режиму работы они вернутся после окончания репетиции парада.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил о перекрытии нескольких улиц в городе вечером 29 апреля. В частности, с 17:30 до 20:00 будут недоступны для движения Крылатская улица, Нижние Мневники, улица Народного Ополчения, проспект Маршала Жукова, улица Красная Пресня, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Большая Никитская, Китайгородский проезд, Новая и Старая площади, улицы Солянка и Петровка, Болотная улица, Болотная площадь и другие.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!