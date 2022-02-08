Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров

Пользователи в комментариях отметили, что преступник отбирал девайсы именно у женщин. Одна из участниц канала, лишившись гаджета таким же образом, посоветовала остальным жителям столицы убирать телефоны в карман или сумку перед открытием и закрытием дверей состава.

Ранее на станции столичного метро «Парк культуры» пассажир зашел в вагон поезда, повесил грушу и начал ее колотить.