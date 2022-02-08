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Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров

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Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров, у которых грабитель выхватывал гаджеты. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, злоумышленник вырывал смартфоны из рук пассажиров прямо перед закрытием дверей поезда и выбегал из вагона. Один из телефонов он успел продать. На данный момент подозреваемый задержан.

Пользователи в комментариях отметили, что преступник отбирал девайсы именно у женщин. Одна из участниц канала, лишившись гаджета таким же образом, посоветовала остальным жителям столицы убирать телефоны в карман или сумку перед открытием и закрытием дверей состава.

Ранее на станции столичного метро «Парк культуры» пассажир зашел в вагон поезда, повесил грушу и начал ее колотить.

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