Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров
Камеры московского метро записали способ воровства телефонов у пассажиров, у которых грабитель выхватывал гаджеты. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, злоумышленник вырывал смартфоны из рук пассажиров прямо перед закрытием дверей поезда и выбегал из вагона. Один из телефонов он успел продать. На данный момент подозреваемый задержан.
Пользователи в комментариях отметили, что преступник отбирал девайсы именно у женщин. Одна из участниц канала, лишившись гаджета таким же образом, посоветовала остальным жителям столицы убирать телефоны в карман или сумку перед открытием и закрытием дверей состава.
Ранее на станции столичного метро «Парк культуры» пассажир зашел в вагон поезда, повесил грушу и начал ее колотить.