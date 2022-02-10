Не покидавшее Россию авто продали в Германии и объявили в международный розыск

Принадлежащее москвичу и не покидавшее территорию России авто продали в Германии и объявили в международный розыск. Загадочной историей поделился сайт телеканала РЕН ТВ.

В 2015 году житель столицы Евгений Сологор приобрел Land Cruiser у официального дилера в России, однако в полной мере насладиться ездой за рулем иномарки не успел. Через два года он узнал, что машину разыскивает Интерпол, потому что ее якобы продали в другой стране, а потом угнали у нового владельца. Причем продал авто не неизвестный, а именно он, Сологор. Россиянин эту информацию отрицает. С тех пор иномарка стоит мертвым грузом на одной из парковок в столице: если москвич сядет за руль, то автоматически превратится в преступника.

Шокированный россиянин отмечает: за свои 46 лет территорию родной страны он не покидал ни разу, у него даже загранпаспорта никогда не было. Российские эксперты установили, что автомобиль также за пределы страны не выезжал.

Однако есть документы, согласно которым в 2017 году иномарку с таким же идентификационным номером мужчина по имени Евгений Сологор продал в Германии гражданину Эфиопии, у которого ее вскоре угнали. Адвокат Сологора обратил внимание, что в договоре купли-продажи подпись, якобы оставленная его подзащитным, сильно отличается от реальной — ее явно подделали.

Все сводится к тому, что похищенный в Германии автомобиль — просто двойник машины Сологора. Неизвестные завладели данными мужчины и его иномарки, внесли их в документы имеющегося у них транспортного средства, после чего совершили аферу.

Суд длится уже несколько лет. Единственный выход пострадавшего россиянина — ждать, пока найдут угнанную в Германии иномарку. Однако велика вероятность того, что номера машине вновь перебили.

«Год назад я вообще хотел облить ее бензином и поджечь, потому что с ней вообще ничего делать нельзя. Разве что сесть внутрь и выпить там стакан воды. Ну и парковку оплатить, налоги. Адвокат меня остановил», — признался пострадавший.

Если суд не решит вернуть машину в автосалон, она так и останется у россиянина на ответственном хранении. До тех пор, пока не заржавеет, или пока полиция Германии не докопается до правды.

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