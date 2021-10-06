Мигрант написал откровенную книгу о жизни в Москве

«Года два или три назад меня очень кружным путем вывело на страницу Кубана. И я две ночи подряд читала все от конца к началу, потому что там был очень интересный мне мир», — восхитилась автор топика. Орлова рассказала, что позже Абылкасымов прислал ей свою книгу, и, прочитав ее, она оценила «простой и бесхитростный» язык «Записок мигранта».

Журналистка отметила особую интонацию книги: по ее словам, автор описывает столичные истории с теплотой, но без «сиропа и слезливости», без мрачных описаний ксенофобии и притеснений. «Есть живая жизнь, местами специфически уютная», — заключила Орлова.

По информации портала FOR.kg, книга была выпущена небольшим тиражом в бишкекском издательстве. Идею издать «Записки мигранта» подсказали Абылкасымову его читатели на Facebook, где он уже несколько лет ведет блог о своей жизни.

Автор книги переехал из Кыргызстана в Москву 13 лет назад и принял гражданство России. За это время он из разнорабочего стал руководителем одной из частных столичных компаний.

Ранее на севере Москвы обнаружили «мигрантский квартал». Местные жители назвали местность около Савеловского рынка «московским чайнатауном» и «азиатским гетто».