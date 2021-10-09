Мигрант рассказал о задержании за просроченную регистрацию в Москве

Кубан Абылкасымов, историк по образованию, проработал в Москве более десяти лет: он начинал в столице курьером и строителем, а в настоящее время трудится в экологической фирме. О своей судьбе он рассказал в книге «Записки мигранта». «Мослента» опубликовала историю из его сборника о том, как киргиз Болот попал в «обезьянник» из-за просроченной регистрации.

Главный герой рассказа не так давно работал в Москве, но строго знал все правила пребывания в городе. Он помнил, что у него просрочена регистрация, договорился о ее продлении и, сидя в квартире, ждал аванс, чтобы обновить документы.

Односельчане Болота, которые также работали в столице, уговорили его пойти вечером в ресторан быстрого питания поесть куриных крыльев. После ужина их остановил патруль для проверки документов: «Всех отпустили, задержали только его, просрочка регистрации — 12 дней».

Болоту было известно, что его ждет: приемник, суд, а впоследствии — денежный штраф и выдворение за пределы России как нарушителя регистрационного учета, без права въезда на территорию страны в течение пяти лет.

«Для Болота — это крах. Что делать пять лет в селе? Нет никакой работы, родители пенсионеры, старшая сестра с зятем в Красноярске, — пишет Абылкасымов. — Теперь он сидел в отделении и не знал, где взять деньги, чтобы откупиться. Полицейские вроде и готовы помочь, но нарушение серьезное, по Москве идет рейд». Болот раздумывал, как быть, если его депортируют: «Как вернуться сюда к Береке? (его девушка, — прим. "Мосленты") С поддельными документами? Так делают некоторые отчаявшиеся, но это уголовное преступление. Поймают — посадят».

Молодой человек до самого утра ждал помощи от друзей. Ему помог выбраться из сложившейся ситуации одноклассник Мурат, с которым у Болота были не самые теплые отношения из-за соперничества за Береке.

Ранее отец Пантелеимон Королев, который уже два года является игуменом Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, рассказал «Мосленте», как закончил мехмат МГУ, стал монахом и возглавил монастырь.