Мигранты организовали в Подмосковье лабораторию по производству наркотиков

Полицейские ликвидировали в Подмосковье лабораторию по производству наркотиков в промышленных масштабах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, производство было организовано в ангаре на территории деревни Семеновское. На месте обнаружили три химических реактора и лабораторное оборудование. Также полицейские изъяли сотни канистр с различными реактивами и около 20 килограммов белого порошка неизвестного происхождения. После экспертизы стало известно, что это были наркотики.

Оперативники задержали на месте преступления четырех мигрантов, которые «обеспечивали безостановочную работу криминального производства». В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее полицейские остановили в Москве автомобиль такси для проверки документов и обнаружили у водителя наркотики. «Ну, тут нормально так. Лет на 15», — прокомментировал ситуацию на камеру один из полицейских.

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