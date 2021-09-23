Минтранс наказал выгнавшего россиянку из подмосковной маршрутки водителя

Подмосковный Минтранс наказал водителя, выгнавшего из люберецкой маршрутки россиянку с социальной картой. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Поведение мужчины в ведомстве назвали «недопустимым» и приняли решение уволить его.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки №43 в поселке Октябрьский кричит на россиянку и отказывается ее везти. Шофер заявил, что не тронется с места, пока «наглая» льготница не покинет транспортное средство.

Свое поведение водитель объяснил тем, что социальная карта москвича якобы не действует в Московской области. На самом деле пассажирка имела право на льготный проезд с 1 августа, однако из-за конфликта ей пришлось покинуть маршрутку. Поступок мужчины вызвал возмущение у пользователей сети. Некоторые россияне потребовали огласки и внимания СМИ к произошедшему.

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