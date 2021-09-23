Водитель маршрутки отказался везти льготницу и возмутил россиян

По информации источника, конфликт произошел на маршруте под номером 43 в поселке Октябрьский. Позднее в Telegram-канале «Новости Москвы» появились сведения, что водитель отказался везти девушку из-за того, что социальная карта москвича якобы недействительна в области. Пассажирке пришлось покинуть маршрутку.

Поступок мужчины возмутил пользователей сети. «Набирают уродов, которых в клетке держать надо», «Охреневший тип», — написали комментаторы под видео. Кто-то заявил, что ситуация заслуживает правового анализа и внимания СМИ. Один из юзеров добавил, что сидящие в маршрутке мужчины должны были заступиться за пассажирку.

Ранее москвичка пожаловалась на водителя, запретившего ей открывать форточку в душном автобусе. Тот сослался на инструкцию, согласно которой открывать окна во время движения якобы запрещено.

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