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МКАД увеличится в полтора раза

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

К Московской кольцевой автодороге (МКАД) будет пристроено еще порядка 50 километров дорог в виде дублеров и разгонных полос. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, передает агентство «Москва».

Сейчас протяженность МКАД составляет около 106 километров, таким образом, после завершения всех работ протяженность всех дорог этой трассы вырастет почти в полтора раза.

По словам Хуснуллина, в течение двух лет планируется полностью завершить строительство всех новых развязок на МКАД и прилегающих к нему подъездных дорог. «За счет этого пропускная способность сильно увеличится», — добавил чиновник.

Как сообщал заммэра в мае текущего года, три развязки — на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, в районе Бесединского моста и в районе Волоколамского шоссе — находятся в процессе строительства, еще четыре проектируются. Возведение последних планируется завершить в 2020-2021 годах.

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