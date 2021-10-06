Модель из Москвы обвинила фотографа в изнасиловании

21-летняя москвичка, работающая моделью, согласилась на участие в съемке рекламы ресторана грузинской кухни. Девушка обвинила фотографа в изнасиловании после рабочей встречи. О произошедшем рассказало издание «Комсомольская правда».

По его информации, фотосессия длилась несколько часов: за это время девушка и фотограф успели поесть, употребить алкоголь и пообщаться. Мужчина рассказал модели о своем профессиональном опыте и о том, как ему доводилось работать с звездами шоу-бизнеса.

К концу съемки девушка была в нетрезвом состоянии и попросила вызвать ей такси до ближайшей станции метро. Фотограф согласился, а затем сел в машину вместе с ней, сказав, что живет неподалеку. Во время поездки девушка уснула, а проснулась уже в чужой квартире.

Модель рассказала, что очнулась во время того, как фотограф насиловал ее на кровати. Она пыталась встать, но злоумышленник хватал ее за руки и бросал обратно. Впоследствии ей все же удалось покинуть квартиру.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Подробности уточняются.

Ранее россиянка заявила в полицию об изнасилованиях под наркозом. По словам женщины, над ней надругались двое разных врачей в разных больницах, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.