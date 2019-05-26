Молчаливый сотрудник метро помог москвичу успеть на работу

Житель столицы рассказал о том, как работник подземки спас его от опоздания на работу. Своей историей он поделился на портале Pikabu.

Уточняется, что это произошло в пятницу, 24 мая, на станции «Ясенево». По словам автора записи, в тот день он забыл дома кошелек, в котором были деньги и проездной «Тройка». Вернуться за ним москвич не мог, так как из-за этого опоздал бы на работу.

Мужчина подошел к сотруднику метрополитена и объяснил ему ситуацию, попросив его пропустить. Представитель подземки молча подошел к турникету и приложил к нему собственный жетон, пропустив пассажира.

«Спасибо тебе, дружище! (...) Респект тебе и уважуха! Обещаю со своей стороны... как минимум, выпить за твое здоровье!» — подытожил автор поста. В комментариях к записи он добавил, что пообещал работнику метро в следующий раз оплатить две поездки.

В ноябре 2017 года сообщалось, что сотрудники московского метро спасли котенка. Инцидент произошел на станции «Крестьянская застава». Пассажирка уронила котенка на пути, его успели поднять и вернуть его хозяйке. Питомец не пострадал.

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