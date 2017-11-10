Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В московском метро спасли котенка

Происшествия
1
Как установить табличку о жертве репрессий
2
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
3
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
Другие новости

Сотрудники московского метро спасли котенка, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичной подземки во вторник, 14 ноября.

Инцидент произошел днем во вторник на станции «Крестьянская застава». Пассажирка уронила котенка на пути. Сотрудники метро и полицейские успели поднять животное и вернуть его хозяйке. Питомец не пострадал.

В сентябре прошлого года пассажира метро оштрафовали после спасения котенка. Инцидент произошел 17 сентября на станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии. Мужчина самостоятельно спустился на рельсы, чтобы забрать животное, сразу после этого его доставили в комнату полиции.

Выяснилось, что мужчина был пьян. В отношении него был составлен административный протокол о нахождении на территории подземки в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение составляет до 1,5 тысячи рублей.

Читайте также
Самое читаемое
«Я даже не знала, что Вторая мировая была в России!»
История американской актрисы, решившей переехать в Москву
Cегодня
«Мне говорили: на фига я сюда сунулся»
Каждый год москвич бросает все и уезжает колесить по стране на «Волге»
13 ноября
«Деревья восстановят историческую справедливость»
Архитектор КБ «Стрелка» о тайном смысле городского озеленения
10 ноября
«Сравниваю себя с батюшкой в храме»
Чем живут и что думают о зрителях капельдинеры московских театров
10 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter