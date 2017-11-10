В московском метро спасли котенка

Сотрудники московского метро спасли котенка, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичной подземки во вторник, 14 ноября.

Инцидент произошел днем во вторник на станции «Крестьянская застава». Пассажирка уронила котенка на пути. Сотрудники метро и полицейские успели поднять животное и вернуть его хозяйке. Питомец не пострадал.

В сентябре прошлого года пассажира метро оштрафовали после спасения котенка. Инцидент произошел 17 сентября на станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии. Мужчина самостоятельно спустился на рельсы, чтобы забрать животное, сразу после этого его доставили в комнату полиции.

Выяснилось, что мужчина был пьян. В отношении него был составлен административный протокол о нахождении на территории подземки в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение составляет до 1,5 тысячи рублей.