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18-летний повар умер на ринге в фитнес-клубе в Москве

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18-летний повар умер на ринге в фитнес-клубе в Москве
Фото: Ivana Cajina / Unsplash

В фитнес-клубе на западе Москвы 18-летний молодой человек умер на ринге. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, юноша боксировал с одним из посетителей клуба на Верейской улице, после чего сказал, что у него заболело сердце, и отошел в угол ринга. Там он потерял сознание. Врачам не удалось его спасти.

Правоохранители выяснили, что молодой человек работал поваром в этом спортивном клубе. Проводится проверка.

Ранее ребенок получил удар током в фитнес-клубе на западе Москвы.

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