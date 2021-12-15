18-летний повар умер на ринге в фитнес-клубе в Москве

В фитнес-клубе на западе Москвы 18-летний молодой человек умер на ринге. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, юноша боксировал с одним из посетителей клуба на Верейской улице, после чего сказал, что у него заболело сердце, и отошел в угол ринга. Там он потерял сознание. Врачам не удалось его спасти.

Правоохранители выяснили, что молодой человек работал поваром в этом спортивном клубе. Проводится проверка.

Ранее ребенок получил удар током в фитнес-клубе на западе Москвы.