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Ребенок получил удар током в московском фитнес-клубе

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Ребенок получил удар током в московском фитнес-клубе
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Ребенок получил удар током в фитнес-клубе на западе Москвы. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 1 декабря, на улице Толбухина в спортзале. Восьмилетнего ребенка госпитализировали. По факту случившегося организована проверка.

Ранее мальчик 2020 года рождения выпал из окна многоквартирного дома на юго-востоке Москвы. Ребенок упал с пятого этажа и остался жив.

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