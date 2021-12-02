Ребенок получил удар током в московском фитнес-клубе

Ребенок получил удар током в фитнес-клубе на западе Москвы. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 1 декабря, на улице Толбухина в спортзале. Восьмилетнего ребенка госпитализировали. По факту случившегося организована проверка.

Ранее мальчик 2020 года рождения выпал из окна многоквартирного дома на юго-востоке Москвы. Ребенок упал с пятого этажа и остался жив.