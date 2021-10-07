В Москве дагестанцы жестоко избили женщину за долги сына
Жительницу Южного Бутова в Москве избили выходцы из Дагестана за долги ее младшего сына. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Момент жестокого нападения на 60-летнюю женщину попал на видео. Двое мужчин подбежали к ней со спины и сразу начали бить ее по голове. Она просила ее не убивать, однако нападавшие не обращали на ее слова внимания.
Известно, что сын потерпевшей задолжал деловым партнерам крупную сумму денег. Два миллиона рублей отдала дагестанцам его жена, но те заявили, что москвич должен им десять миллионов. Супруге бизнесмена начали поступать угрозы физической расправой в случае неуплаты долга. Женщину и ее троих детей спрятали старшие братья мужа, при этом где находится сам должник, неизвестно.
Как сообщает SHOT, угрозы начали поступать другим родственникам — чаще всего в телефонных разговорах. Впоследствии злоумышленники разбили окна в доме и сожгли машину.
Ранее трое дагестанцев избили россиянина в столичном метро. Как рассказал потерпевший, он заступился за девушку, которую оскорбляли выходцы из южной республики.