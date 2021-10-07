В Москве дагестанцы жестоко избили женщину за долги сына

Жительницу Южного Бутова в Москве избили выходцы из Дагестана за долги ее младшего сына. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Момент жестокого нападения на 60-летнюю женщину попал на видео. Двое мужчин подбежали к ней со спины и сразу начали бить ее по голове. Она просила ее не убивать, однако нападавшие не обращали на ее слова внимания.