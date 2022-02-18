Рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал на информацию об аресте его многомиллионного автопарка. Официальное опровержение было опубликовано в Telegram-канале артиста.

Утром в пятницу, 18 февраля, сразу несколько интернет-источников сообщили, что судебные приставы наложили ограничения на автопарк рэп-исполнителя. Общая стоимость автомобилей Моргенштерна составляет 60 миллионов рублей. Формальной причиной ареста были названы неоплаченные штрафы ГИБДД в размере девять тысяч рублей.

«Никто машины не арестовывал, все машины спокойно стоят в гараже, на них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами)», — сообщил артист, подчеркнув, что после оплаты восьми имеющихся штрафов на девять с половиной тысяч рублей эти запреты автоматически отменятся.

Ранее полиция усмотрела пропаганду наркотиков в татуировке Моргенштерна.