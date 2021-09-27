Моргенштерн открыл в Москве бургерную

Пользователи сети считают, что Моргенштерн «повторяет» за репером Тимати, который, в свою очередь, владеет целой сетью бургерных по России.

Ранее, 11 августа, сообщалось о том, что в Москве таксист довел девушку до слез и избил ее, после того как отказался включать в салоне автомобиля песни рэпера Моргенштерна. Конфликт начался, когда москвичка включила в машине свою музыку, однако мужчина ее выключил, заявляя, что «не желает это слушать».