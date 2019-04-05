«Мосгортранс» оправдался за шутки в соцсетях

Руководитель пресс-службы компании «Мосгортранс» Дмитрий Глухов прокомментировал публикации официального аккаунта организации в Twitter, который пользователи раскритиковали за игнорирование жалоб пассажиров и неуместные шутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Глухов пояснил, что городской перевозчик стремится быть ближе к пользователям и может позволить себе более неформальное, «человеческое» общение в соцсетях. Он подчеркнул, что сотрудники компании следят за сообщениями о сбоях в работе транспорта и стараются помогать горожанам решать проблемные ситуации, несмотря на шуточные ответы. По его словам, за время работы аккаунта организации в Twitter (около года) было отработано более двух тысяч комментариев и предложений.

«В социальных сетях мы общаемся просто и лаконично. Действительно, иногда шутим. При этом регулярно отвечаем на вопросы подписчиков, изучаем их предложения, даем обратную связь. <...> Стараемся всегда помогать пассажирам, решаем возникшие сложности», — сказал он.

Глухов заверил, что компания провела проверку по жалобе пользователя о задержках в движении транспорта на Тверской улице, из-за которой разгорелся спор в соцсетях. Сотрудники не нашли подтверждения информации о получасовых опозданиях автобуса, о чем позже сообщили пользователю.

3 апреля пользователь @Vanchouzzz опубликовал в Twitter пост с жалобой на длинные интервалы движения автобуса в Москве. В ответ работники пресс-службы «Мосгортранса» исправили его орфографическую ошибку: он написал глагол «прогуляться» без мягкого знака. Пост вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях: некоторые пользователи поддержали шутку перевозчика, другие же возмутились такой реакцией и посоветовали помогать горожанам решать транспортные проблемы.