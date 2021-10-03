Мошенница завладела недвижимостью на 80 миллионов рублей в Москве

Создавшая свое риелторское агентство женщина смогла обманным путем завладеть недвижимостью в Москве более чем на 80 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

В 2014 году 61-летняя Ирина Павлова, имевшая множество связей в крупных государственных органах, открыла агентство недвижимости. Благодаря знакомым в органах ее наемные сотрудники изготовляли поддельные документы и совершали ложные операции с собственниками и наследниками квартир.

Схема заключалась в том, что женщине предоставляли информацию об умерших гражданах, которые не имели никаких родственников. После этого на подставного человека оформлялись поддельные документы, свидетельствующие о том, что он наследник скончавшегося владельца жилья. Далее «наследник» через нотариуса-сообщника оформлял на себя квартиру, после чего продавал ее.

За шесть лет работы организации Павловой и ее сотрудникам удалось завладеть квартирами на общую сумму около 80 миллионов рублей. Уточняется, что работники данного агентства не были знакомы друг с другом, а многие из них даже не знали о существовании самой Павловой.

На данный момент по факту случившегося возбуждено два уголовных дела: о мошенничестве и о создании преступного сообщества. Вместе с 61-летней женщиной будут судить еще семь ее сообщников.

Ранее москвич отдал мошеннику шесть миллионов рублей за «трудоустройство» в одно из учреждений города.