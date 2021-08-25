Мошенники обманули пытавшегося попасть на концерт стендап-комика россиянина

Россиянина «развели» от имени организаторов выступления стендап-комика Ирины Приходько, на концерт которой он пытался попасть. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, 18-летний молодой человек Василий хотел купить билет на выступление комика за 2628 рублей. Парень перешел по ссылке для оплаты и ввел данные своей банковской карты, после чего с нее было списано 5256 рублей. В службе поддержки молодому человеку посоветовали сделать возврат через сайт по продаже билетов. Он вновь ввел свои банковские данные уже для возврата средств, после чего с его счета вновь были списаны пять тысяч.

После того, как он дважды был обманут мошенниками, молодой человек перестал предпринимать попытки возврата денег и решил пойти на концерт, который, как оказалось в итоге, по указанному адресу не проводился. На данный момент полиция начала проверку по данному факту.

Ранее, 18 августа, сообщалось о том, что сотрудников правоохранительных органов задержали по подозрению в краже денежных средств с карты умершего от сердечного приступа россиянина.

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