Мошенники обокрали пожилую актрису московского театра

Актриса Московского театра оперетты, 73-летняя Любовь Полянская, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным источника, пенсионерке позвонила неизвестная женщина и, представившись работником соцслужбы, заявила, что беспокоит ее по поводу разблокировки социальной карты. По словам мошенницы, для этого необходимо провести ряд операций в мобильном банке.

Пожилая артистка сообщила собеседнице код из СМС-сообщения для входа в приложение, после чего с ее счета было списано 12 тысяч рублей. Когда Полянская заметила кражу, она сразу обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники обманным путем выманили у сотрудницы Министерства просвещения России около четырех миллионов рублей, представившись сотрудниками банка.

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