Мошенники попытались через суд обмануть известную оперную певицу в Москве

В Москве злоумышленники попытались взыскать несуществующий долг с известной оперной певицы Хиблы Герзмава. Подробности преступной схемы мошенников раскрыл Telegram-канал «112».

В столичный суд поступило заявление от неизвестного, в котором тот указал, что певица должна погасить задолженность на сумму 70 тысяч долларов по договору беспроцентного займа. Злоумышленник подделал подпись Герзмава в графе «заемщик», чтобы юридически иметь возможность взыскать с нее деньги.

Обман удалось раскрыть. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Ранее злоумышленники обокрали 73-летнюю актрису Московского театра оперетты Любовь Полянскую. Пожилая артистка доверилась телефонным мошенникам и сообщила им СМС-код для входа в банковское приложение. После этого со счета Полянской украли 12 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.