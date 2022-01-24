Мошенники вынудили москвичку продать квартиру и отдать им деньги

В Москве аферисты полгода выманивали у женщины деньги, внушая ей необходимость продажи квартиры, пишет Telegram-канал Baza.

В июле 2021 года россиянке позвонили якобы из полиции с сообщением, что неизвестные получили доверенность на ее квартиру и собираются ее продать. Москвичку убедили, что ей нужно самой продать квартиру, чтобы помешать преступникам.

Спустя некоторое время россиянке начали звонить подставные полицейские, прокурор и сотрудник банка, заявляя, что процесс продажи квартиры необходимо ускорить.

К концу года женщина смогла найти покупателей и оформила сделку в МФЦ, получив 10 миллионов рублей. Некоторое время спустя ей вновь позвонили якобы из полиции и прислали курьера забрать деньги. После этого злоумышленники скрылись, оставив москвичку без денег и без квартиры.

Ранее прикинувшийся полицейским мошенник выманил деньги у московских пенсионеров.