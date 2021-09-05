Московская меломанка вспомнила о покупке пластинок «с рук» в СССР

Россиянка поделилась воспоминаниями о покупке пластинок в Москве во времена СССР. Пост меломанки выложили в Facebook-группе «Москва моя».

Автор поста рассказала, что у нее был «пунктик» на сбор музыкальных записей и она даже не может назвать их точное количество в своей коллекции. Чаще всего женщина покупала их «с рук» у перекупщиков. Меломанка вспомнила, как однажды приобрела пластинку группы Abba, которая оказалась изогнутой. «Решила положить на нее штук 50 пластинок, и... О, чудо! Она выпрямилась-таки!» — с юмором рассказала она об инциденте.

Многие вспомнили, что столичный магазин «Мелодия» был культовым местом для любителей музыки и «символом целой эпохи». Одна из пользовательниц поделилась, что ее отец покупал там пластинки для коллекции. «Тусовался в Мелодии на Ленинском лет семь по субботам и кое-что подсобрал из винила», — поддержал женщину один из юзеров. Некоторые заявили, что музыка на пластинках снова набирает популярность и входит в моду. «Сейчас на книжных выставках, оказывается, опять продают старые пластинки и кто-то же их слушает», — удивилась одна из подписчиц. Некоторые ответили, что лично знакомы с такими людьми и на виниле активно выпускаются новые записи.

Ранее меломан Петр Каменченко рассказал «Мосленте», какая музыка была популярна в России 70-х годов. Абсолютными хитами среди советских меломанов считались группы Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth и Led Zeppelin. Каменченко отметил, что пластинки в то время достаточно легко попадали в страну через спортсменов, артистов и иностранных студентов.

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