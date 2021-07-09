Московская мода 60-х расколола жителей столицы

Одна часть пользователей возмутилась тем, что женщины должны носить только платья. «Ну и что типа красота? Когда все в деревенских платьях?» — написала одна из них. Ее поддержали, сказав, что женщины не могут круглый год ходить только в платьях и юбках: «Это издевательство ходить в юбке зимой. Ноги мерзнут, задница мерзнет». Также пользователи вспомнили истории из советского прошлого, когда женщин отчитывали на работе, если они ходили в брюках.

Другая часть восхитилась такой модой и пожелала вернуть ее обратно. «Да, очень старались быть аккуратно и красиво одетыми... Хоть и скромно», «Какие были фасоны платьев! Загляденье!» — писали они.

Ранее в сети появилось фото советских времен, которое «растравило душу» москвичей. На снимке запечатлена очередь за мучными изделиями на ВДНХ. На размещенном в сети кадре, сделанном в 1966 году, видно, как несколько человек толпятся около женщины, продающей выпечку, — на переднем плане показаны связки десятков бубликов.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!