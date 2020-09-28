Московская пенсионерка просидела взаперти в собственной ванной 37 часов

На севере Москвы в Бутырском районе 72-летняя пенсионерка просидела взаперти в собственной ванной 37 часов. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

В полицию позвонил житель дома в Огородном проезде. Он рассказал, что слышит стуки по трубам и крики о помощи. Правоохранительные органы выехали на место.

В итоге выяснилось, что пенсионерка из соседней квартиры зашла в ванную комнату и закрыла за собой дверь. В этот момент замок заклинил, и она осталась сидеть взаперти. Сотрудники правоохранительных органов сняли дверь и таким образом спасли женщину.

Вскоре после произошедшего полицейские проведали москвичку. Ей пожелали здоровья и посоветовали быть более внимательной, чтобы снова не оказаться в подобном положении.

17 августа сообщалось, что сотрудник полиции Александр Загорский за несколько секунд спас от наезда поезда московского метро мужчину, упавшего на пути из-за усталости. Инцидент произошел на станции «Курская». Момент падения москвича попал на видео.

В июле московские полицейские помогли 94-летнему пенсионеру найти два миллиона рублей, спрятанные в его же квартире. Правоохранители осмотрели жилище и нашли все спрятанные денежные средства. Деньги находились в одном из шкафов. Позже выяснилось, что заявитель может страдать провалами в памяти.

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