Полицейский спас упавшего на пути от усталости пассажира московского метро

Инцидент произошел на станции «Курская». Момент падения москвича попал на видео. На опубликованных кадрах также видно, как к станции прибывает поезд. В это время Загорский подал знак машинисту, чтобы тот применил экстренное торможение, и вытащил сонного пассажира за плечи. Напарник полицейского в это время вызывал наряд скорой помощи.

«Не спал несколько дней из-за большой загруженности на работе, вот и упал» — пояснил спасенный пассажир.

15 августа сообщалось о падении человека на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Из-за случившегося движения поездов не было от станции «Спартак» до «Баррикадной», в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

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