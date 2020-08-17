Полицейский спас упавшего на пути от усталости пассажира московского метро
Сотрудник полиции Александр Загорский за несколько секунд спас от наезда поезда московского метро мужчину, упавшего на пути из-за усталости. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
Инцидент произошел на станции «Курская». Момент падения москвича попал на видео. На опубликованных кадрах также видно, как к станции прибывает поезд. В это время Загорский подал знак машинисту, чтобы тот применил экстренное торможение, и вытащил сонного пассажира за плечи. Напарник полицейского в это время вызывал наряд скорой помощи.
«Не спал несколько дней из-за большой загруженности на работе, вот и упал» — пояснил спасенный пассажир.
15 августа сообщалось о падении человека на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Из-за случившегося движения поездов не было от станции «Спартак» до «Баррикадной», в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.
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