Московская погода побьет рекорд времен перестройки

Температура в Москве в среду, 23 октября, может побить рекорд 30-летней давности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов. Таким образом, температура в городе приблизится к рекордному показателю для этого дня — плюс 15,9 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1989 году, в период, получивший название перестройка, когда в СССР проводился ряд политических и экономических реформ.

Как отметили метеорологи, такие показатели превышают средние многолетние значения на 8-10 градусов. При этом в столице ожидаются небольшие дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее в октябре температура в Москве побила рекорд XIX века. Днем 17 октября воздух в столице прогревался до плюс 17,8 градуса — предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в 1889 году и составил 17,4 градуса выше нуля.

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