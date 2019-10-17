Московская погода приблизится к рекорду XIX века

Температура воздуха в Москве в четверг, 17 октября, приблизится к рекордной. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, столица окажется в теплом секторе циклона, в связи с чем воздух может прогреться до плюс 15-17 градусов. «А это совсем рядом с суточным рекордом максимальной температуры воздуха, который был установлен в далеком 1889 году и составляет плюс 17,4 градуса», — указано в сообщении.

Там также добавили, что прошедшая ночь стала одной из самых теплых ночей октября. Минимальная температура воздуха составила 7,8 градуса — это на 5-6 градусов выше средних многолетних значений.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 17 октября в Москве начнется особый метеорологический сезон — предзимье. Оно продлится примерно до середины декабря.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!