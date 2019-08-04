Московская погода побила очередной рекорд

Холодная погода в Москве в воскресенье, 4 августа, побила температурный рекорд как минимум за последние 70 лет. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 градуса, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может и больше, просто более ранних данных уже нет», — сказал он.

По словам специалиста, предстоящий понедельник, 5 августа, также может побить рекорды холода 70-летней давности. При этом температура станет еще меньше, чем в воскресенье.

Ранее в августе сообщалось, что июль текущего года стал самым холодным в Москве за прошедшие 100 лет. Среднемесячная температура в минувшем месяце составила плюс 16,7 градуса, в июне — 19,6 градуса.

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